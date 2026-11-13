VI Edizione di "Pagine della Terra" e il fil rouge con la COP31

Roma, 12 nov. (askanews) - Torna per la VI Edizione "Le pagine della terra", il premio letterario assegnato ai romanzi green che si sono contraddistinti per il forte impatto su temi quali sostenibilità e tutela dell'ambiente.Fondato da Claudio Cutuli e Vera Slepoj, la kermesse ha quest'anno potuto contare su una giuria di assoluto prestigio: tra i tanti nomi, Enrico Vanzina e Ermete Realacci, Presidenti della giuria composta da giornalisti, presidenti di associazioni green, scrittori e istituzioni con il comune interesse di lanciare un messaggio forte e chiaro: prendersi cura del nostro Pianeta non è un semplice dovere, bensì un atto di responsabilità per chi verrà dopo di noi.

L'intervista a Enrico Vanzina, Presidente della giuria: "L'idea centrale e identitaria di questo è di premiare dei romanzi, non dei saggi o dei libri, di quelli ce ne sono anche troppi. Ormai abbiamo la convinzione di sapere tutto e non ascoltiamo ciò che ci viene detto. Forse leggendo un romanzo dove c'è una storia che avvince è possibile trasmettere un messaggio di speranza per un mondo più sostenibile".

Le parole di Piero Damosso, Giornalista RAI e componente della giuria: "Credo che sia molto importante la testimonianza di questo evento data l'emergenza ambientale che viviamo. Proprio in questi giorni è in corso in Turchia la conferenza mondiale per il clima e c'è il rischio che non si arrivi a nessuna conclusione significativa, dopo tutti i pericoli e i problemi che si sono sollevati, il tema del Nino, l'aumento di due gradi di temperatura in media nella nostra vita sulla terra. Ci sono dei segnali di allarme molto forti che i giovani comprendono di più rispetto agli adulti".

Tenutosi nella prestigiosa cornice di Villa Torlonia, il premio ha quest'anno inaugurato un nuovo progetto editoriale, costola del Premio "Le pagine della Terra": "Le pagine della Terra SEMINO", giunto alla sua prima edizione, punta a sensibilizzare le nuove generazioni, con l'obiettivo di piantare oggi una consapevolezza più strutturata sull'importanza di prendersi cura della nostra Terra.

Il commento di Claudio Cutuli, fondatore di "Pagine della Terra: "Questa è la prima edizione di "SEMINO" che è un premio importante cui stiamo prestando molta attenzione. Semino è un premio letterario rivolto ai ragazzi da 10 a 14 anni e vuole essere un messaggio, una speranza, qualcosa che possa educare su tutto quello che è la natura e l'ecosostenibilità. Speriamo molto nel futuro e quindi i giovani".

L'intervista a Ermete Realacci, Presidente della giuria: "Tutti e tre i premi arrivati in finale sono assolutamente validi. Però è chiaro che noi facciamo questo premio anche perché la battaglia per un mondo più a dimensione umana contro la crisi climatica richiede creatività, innovazione, fantasia, un'epica del futuro".

Il premio "Le pagine della Terra" è stato assegnato a Ferdinando Cotugno, con "Tempo di Ritorno". Il romanzo si incentra proprio sulla necessità di giungere a un punto di cambiamento.

"Il romanzo si incentra proprio sulla necessità di cambiamento" conclude Realacci.

Primo posto invece, nel premio "Semino", per Davide Longo, con "Il silenzio dell'orsa". Sfruttare al meglio il mondo della letteratura non come fine, bensi' come strumento, affinchè grazie all'impegno dei singoli, si possa riuscire a preservare il bene più prezioso che ci sia stato donato.