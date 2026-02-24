ULTIME NOTIZIE 24 FEBBRAIO 2026

VFS Global, supporto ai governi per richieste di visti e passaporti

Milano, 24 feb. (askanews) - Fornire supporto a governi, consolati e missioni diplomatiche in tutto il mondo attraverso la gestione amministrativa delle richieste di visti e passaporti. È questa la mission di VFS Global, azienda nata nel 2001 che attraverso competenze e tecnologie si affianca alle strutture diplomatiche in un gran numero di nazioni.

"Dopo 25 anni - ha detto ad askanews Folco de Luca Gabrielli, Head of Account management Italia di VFS Global ed ex ambasciatore - oggi siamo 17 mila dipendenti, abbiamo contratti con 69 Paesi, siamo presenti in 160 e abbiamo gestito dal 2001 oggi oltre 520 milioni di richieste. Che cosa facciamo? Sostanzialmente noi come i nostri concorrenti del settore raccogliamo per conto delle ambasciate e dei consolati tutta la documentazione, le richieste di visto, la relativa documentazione e i dati biometrici e poi l'ambasciata e i consolati si riservano alla parte più delicata della procedura, cioè quella la decisione se rilasciare il visto o meno. Questo solleva da una grossa parte del lavoro i consolati e le ambasciate, i quali possono concentrare le risorse umane che sono sempre limitate sulla fase decisionale e non dovendo preoccuparsi della parte amministrativa di cui ci occupiamo noi".

L'azienda rivendica il continuo aggiornamento del suo modello di business e un utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici, ta i quali l'AI generativa. E attraverso il proprio lavoro può anche fornire una fotografia aggiornata dei flussi di ingresso verso i Paesi e in occasione di particolari eventi.

"Le tendenze sono in aumento, devo dire, sia a livello turistico, sia per altre ragioni - ha aggiunto de Luca Gabrielli -. Sicuramente svolgiamo un ruolo importantissimo nei momenti di picco, che sia stagionale o per eventi speciali, come per esempio le Olimpiadi invernali e sono momenti in cui la domanda aumenta notevolmente e noi grazie alla nostra flessibilità riusciamo anche a rispondere più facilmente a questo incremento di domanda rispetto alla rete diplomatica consolare".

Con l'obiettivo di consentire ai governi di offrire servizi per i visti efficienti, sicuri e scalabili, rafforzando la capacità operativa, semplificando i flussi di lavoro amministrativi e migliorando l'esperienza complessiva dei richiedenti il tutto mantenendo il controllo governativo sulle politiche e sul processo decisionale.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi