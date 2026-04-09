"Vespucci-il viaggio più lungo", la docuserie sul tour mondiale

Roma, 9 apr. (askanews) - Venerdì 17 e venerdì 24 aprile andrà in onda su Rai3 in prima serata (e in boxset da venerdì 17 su RaiPlay) "Vespucci - il viaggio più lungo", docuserie in due puntate per rivivere il progetto "Tour Mondiale Vespucci" che ha portato l'Italia in giro per il mondo, con la voce narrante di Luca Ward.

Attraverso lo sguardo dei protagonisti, degli allievi ufficiali, dell'equipaggio e del suo Comandante, capitano di vascello Giuseppe Lai, si potrà riviere l'impresa della nave attraverso le tappe di Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah, e scoprire da vicino il "Villaggio Italia", l'esposizione pluriennale itinerante del made in Italy che ha riunito le "nazionali delle eccellenze italiane". Uno spazio che ha ospitato e accolto non solo gli italiani in giro per il mondo, anche i cittadini e i visitatori delle città raggiunte dal Vespucci attraverso la cultura, l'arte, la creatività, la ricerca e l'innovazione del made in Italy, lo sport, i progetti di sostenibilità e il patrimonio paesaggistico italiano.

"Raccontare il Vespucci è semplice e complicato allo stesso tempo. La nave scuola è leggenda e realtà, tutti la conoscono e questo è al contempo una fortuna, è adorata dal pubblico, e una sfida, è stata narrata innumerevoli volte - ha detto il regista Flavio Maspes - 'Il Viaggio più lungo' ci ha dato l'opportunità di esplorarne la personalità e di raccontarne molte sue prime volte: il passaggio di Capo Horn, il tratto di navigazione più temuto dai marinai, i Villaggi Italia, spazi espositivi che hanno portato in giro per il mondo le eccellenze del Paese, la temuta traversata del Mar Rosso, evitato da molte navi commerciali per possibili attacchi Houthi e naturalmente l'imbarco degli allievi ufficiali. Per coglierne appieno lo spirito, la narrazione è stata affidata principalmente ai protagonisti. Il comandante, gli ufficiali, i nocchieri, ad ogni nuova operazione ne spiegano la funzione, la tecnica e la storia mentre gli allievi ufficiali condividono le loro emozioni per un'avventura che resterà impressa per sempre nella loro memoria".