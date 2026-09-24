Vertice Xi-Trump, voci da Pechino: Guerra commerciale danneggia tutti

Pechino, 24 set. (askanews) - Alcuni abitanti di Pechino si augurano che l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a Washington contribuisca a stabilizzare i rapporti tra i due Paesi, spiegando che una guerra commerciale "danneggia tutti". Mercoledì sera, Xi è stato accolto a Washington da Trump, dando così il via a una visita di Stato caratterizzata da grande solennità, nel corso della quale i due leader dovrebbero discutere di svariati temi, dall'intelligenza artificiale e il commercio fino alla questione iraniana.

"Come comune cittadino, spero naturalmente che le relazioni tra Cina e Stati Uniti possano svilupparsi in modo stabile, duraturo e reciprocamente vantaggioso: è un aspetto molto importante. Spero inoltre che, grazie alla visita del presidente Xi negli Stati Uniti e al suo dialogo amichevole, armonioso e costruttivo con il presidente Trump, si possano far progredire i rapporti sino-statunitensi", commenta ad Afp un lavoratore del settore commerciale di nome Huang.

"Il nostro governo ha i propri interessi fondamentali. Pertanto, auspichiamo che gli Stati Uniti possano rispettarli, così come il suo senso di identità nazionale e storica", aggiunge il commerciante.

"Posso solo dire che spero che le relazioni tra Cina e Stati Uniti continuino a migliorare. Quando due grandi potenze entrano in rotta di collisione, tutti ne pagano le conseguenze, soprattutto in materia di dazi. Dato che la nostra attività è legata al commercio estero, spero davvero che tutti i Paesi mantengano un approccio amichevole in fatto di dazi", afferma un'altra lavoratrice attiva nel settore del commercio estero, Lucy Lu.

"Spero davvero che questa visita invii segnali amichevoli e porti ulteriori buone notizie ai mercati azionari globali e al settore delle risorse strategiche", commenta Lu Hao, impiegato nel settore finanziario.

"In merito alla guerra commerciale, il nostro mercato azionario ne ha subito l'impatto maggiore fin dall'inizio. Al rientro dalla pausa per la festa di Qingming, i mercati globali hanno aperto in forte ribasso a causa del conflitto commerciale, lasciando sia me che i miei clienti in uno stato di profonda angoscia; tuttavia, con il procedere dei negoziati, è emerso chiaramente che la guerra commerciale rappresentava una situazione in cui entrambe le parti avrebbero perso", sottolinea ancora.