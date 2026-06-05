ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Vertice Ue-Balcani, von der Leyen parla di allargamento "più rapido"

Tivat (Montenegro), 5 giu. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato di un processo di allargamento dell'Europa "più rapido e strategico", nella conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente del Montenegro Jacov Milatovic, al vertice Ue-Balcani occidentali a Tivat.

In particolare, von der Leyen ha sottolineato che "l'obiettivo del Montenegro di diventare il 28esimo Stato membro dell'Ue entro il 2028 è a portata di mano". "Voglio dire a tutti i paesi dei Balcani occidentali, ma in particolare al nostro paese ospitante, il Montenegro, che c'è dinamismo in questo senso. Stiamo trasformando questo dinamismo in azione e l'azione in adesione" ha sottolineato.

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