ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2025

Vertice per Ucraina a Washington, sul tavolo incontro con Putin

Washington, 19 ago. (askanews) - Garanzie di sicurezza per l'Ucraina e un incontro ai vertici fra il presidente ucraino Zelensky e il russo Putin per arrivare ad un accordo di pace duraturo. Sono i due punti fondamentali dei colloqui a Washington fra i leader europei con Zelensky e Trump, un incontro decisivo, dopo il nulla di fatto in Alaska con Putin per provare a fermare una guerra che va avanti da 3 anni.

"A Washington una dimostrazione di vera unità tra Europa e Usa", secondo Zelensky, che si è detto pronto a incontrare il Capo di Stato russo.

"Siamo pronti a qualsiasi formato a livello di leadership - ha detto - perché solo a questo livello possiamo risolvere tutte queste questioni complesse e dolorose".

Secondo il tedesco Merz il colloquio potrebbe avvenire entro due settimane in una località da definire, forse Ginevra.

L'Ucraina chiede anche garanzie sul campo dove i bombardamenti non si fermano e si continua a morire, con Zelensky che ha chiesto agli alleati di formalizzare le garanzie per evitare attacchi entro 10 giorni.

