ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Vertice Nato, la foto di famiglia dei leader: Meloni dietro a Sanchez

Ankara, 8 lug. (askanews) - Al via ad Ankara, con l'intervento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la riunione dei capi di Stato e di governo della Nato. Dopo la cerimonia di accoglienza e prima del summit, i leader hanno partecipato alla tradizionale foto di famiglia.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in seconda fila, era affiancata dalla premier dell'Islanda, Katrin Jakobsdottir, e dal presidente della Lettonia, Edgars Rinkevics, dietro al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

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