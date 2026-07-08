Vertice Nato, la foto di famiglia dei leader: Meloni dietro a Sanchez

Ankara, 8 lug. (askanews) - Al via ad Ankara, con l'intervento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la riunione dei capi di Stato e di governo della Nato. Dopo la cerimonia di accoglienza e prima del summit, i leader hanno partecipato alla tradizionale foto di famiglia.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in seconda fila, era affiancata dalla premier dell'Islanda, Katrin Jakobsdottir, e dal presidente della Lettonia, Edgars Rinkevics, dietro al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.