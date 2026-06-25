Vertice Italia-Francia, Macron accoglie Meloni: Giorgia, quanto tempo

Antibes, 25 giu. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Nizza per partecipare, insieme a una delegazione di ministri, al 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia.

Meloni è stata accolta dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel piazzale antistante il museo di Picasso di Antibes. "Giorgia, it's a long time", ha detto il numero uno dell'Eliseo scherzando sul fatto che si sono da poco visti prima a Evian, poi al Consiglio europeo, poi a Berlino. Saluti e abbracci tra i due leader che per un attimo si sono tenuti per mano.

Fuori programma, inoltre, per la premier che è stata salutata con qualche applauso al grido di "Giorgia, Giorgia" da una piccola folla, tra cui anche turisti italiani. I due leader che, co-presiedono il vertice Italia-Francia nella cittadina della Costa Azzurra, visiteranno poi il museo guidati dal curatore, Jean-Louis Andral. A questa visita partecipano anche i ministri della Cultura dei due paesi, Alessandro Giuli e Catherine Pégard.

Poi, a Cap d'Antibes, l'incontro bilaterale a Villa Eilenroc.