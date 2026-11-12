ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Vertice Dublino, Burnham a Zelensky: pieno sostegno da leader europei

Dublino, 12 nov. (askanews) - I leader europei si riuniscono a Dublino per il vertice della Comunità politica europea (Cpe), a cui partecipa anche il presidente Volodymyr Zelensky. Nel corso dell'incontro è stato ribadito il sostegno a Kiev, mentre sono in corso colloqui guidati dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra con la Russia.

"Un caloroso benvenuto, Volodymyr. Tutti noi, attorno a questo tavolo, riteniamo che la difesa dell'Europa sia la nostra priorità assoluta e che tale difesa abbia inizio in Ucraina. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti nell'affermare che avete il nostro pieno sostegno, sia nel resistere all'aggressione che continuate a subire, sia nel processo negoziale che ha preso avvio. Vi sosterremo pienamente e vi aiuteremo in ogni modo possibile", ha dichiarato a Zelensky il primo ministro britannico Andy Burnham, co-presidente del vertice.

Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno Zelensky a Dublino, dopo aver tenuto colloqui a Mosca con la controparte russa, il presidente Vladimir Putin.

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