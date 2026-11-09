ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Vertice dei ministri degli esteri del G7, anche Tajani a Parigi

Parigi, 9 nov. (askanews) - Il ministro francese per l'Europa e gli Affari esteri, Jean-Noel Barrot, ha dato il benvenuto ai suoi omologhi del G7 a Parigi, dove i ministri degli esteri delle sette economie più industrializzate dell'Occidente si riuniscono in un contesto di tensioni tra Washington e Teheran e di negoziati volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Presente anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su espressa richiesta dell'Italia, si discuterà di guerra ibrida, dopo gli attacchi di vario tipo e le minacce che hanno colpito i paesi europei, dai falsi allarme bomba sugli aerei agli attacchi informatici al sistema di refrigerazione di alcune catene di supermercati. I ministri degli Esteri del G7 discuteranno inoltre delle principali crisi internazionali e del tema dell'intelligenza artificiale.

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