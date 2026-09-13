Vertice Brics in India, Modi in posa tra Xi Jinping e Putin

Nuova Delhi, 13 set. (askanews) - Il primo ministro indiano Narendra Modi in posa al centro, tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, nella foto di famiglia insieme agli altri leader mondiali il secondo giorno del vertice dei Brics a Nuova Delhi, in India.

Modi e Xi si sarebbero offerti di contribuire a una soluzione alla guerra in Ucraina durante i colloqui con il presidente russo a margine del summit. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riferito dai media russi.

"Durante i colloqui bilaterali, Modi e Xi hanno posto domande dettagliate su una soluzione in Ucraina e hanno offerto attivamente i loro buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità ad aiutare e ha fornito un resoconto dettagliato della situazione", ha detto Peskov ai giornalisti.