Verso Vinitaly 2026 Usa, "A NY grande interesse per Made in Italy"

New York, 28 ott. (askanews) - "Proprio qui a New York, nel cuore di Manhattan, abbiamo riscontrato grande interesse e presentato i nostri prodotti, a partire dal Cabernet di Atina Doc, che ha caratteristiche davvero eccezionali e una grande riconoscibilità". Lo ha dichiarato Alessandro Troccoli, enologo di Antica Tenuta Palombo, nel contesto della terza edizione di Vinitaly USA, svoltasi il 26 e 27 ottobre al Pier 36 di Manhattan, dove l'azienda della Valle di Comino ha presentato le proprie produzioni a buyer, importatori e distributori del mercato statunitense.

"Abbiamo portato anche il Maturano, un vitigno che un tempo veniva utilizzato per il fabbisogno delle famiglie e come uva da tavola, e che oggi valorizziamo per le sue caratteristiche, con una grande freschezza gustativa e una forte riconoscibilità. E poi il Rosato, che ha una personalità davvero sui generis ed eccezionale. Siamo quindi davvero contenti e orgogliosi. Avanti così, forza Made in Italy, anche negli Stati Uniti", ha concluso Troccoli.