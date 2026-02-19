Verso un SSN innovativo, equo e sostenibile

Cernobbio, 19 feb. (askanews) - Dal 18 al 20 febbraio, a Cernobbio, nella prestigiosa cornice di Villa Erba, torna la Cernobbio School, evento annuale di punta promosso da Motore Sanità dedicato ai temi del governo della Salute e ai contenuti strategici della programmazione delle cure sanitarie in Italia. Un momento che riunisce istituzioni, professionisti e innovatori per affrontare le grandi sfide del Servizio Sanitario Nazionale. L'edizione 2026 è dedicata al governo della salute, tra innovazione biologica, sanità digitale, prevenzione e medicina di precisione. Un confronto necessario per garantire sostenibilità, qualità delle cure e accesso equo alle nuove tecnologie. Tra gli interventi della prima giornata quelli di medici che hanno fatto una riflessione sulla presa in carico dei pazienti e sull'importanza della prevenzione. Ne hanno parlato Maria Concetta Altavista, Direttore UOC Neurologia Asl Roma 1 Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma, Consigliere SIN e Federico Nardi, Direttore S.C. Cardiologia Ospedale Santo Spirito Casale Monferrato, Presidente ANMCO Nazionale (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).

"E' stata un'occasione molto interessante di confronto in cui si sono presi, sotto un'ottica particolare, tanti aspetti. In particolare noi abbiamo presentato il PDTA per l'epilessia. Perchè è stato importante presentarlo? Perchè l'epilessia è una malattia cronica, una malattia che tutti pensano di conoscere, notissima anche nella storia, che però ha tante caratteristiche sia cliniche sia di decorso molto diverse, ci sono delle forme anche molto gravi" ha detto Altavista.

"Il modello che io ho proposto, sui cui abbiamo discusso durante la mia relazione, è quello di cambiare il paradigma. Fino ad oggi cerchiamo di fare una prevenzione sulla malattia, sul paziente che va oltre i 50 anni, quindi fa un tipo di screening. La realtà è che il sistema sanitario nazionale dovrebbe essere meno reattivo da quel punto di vista e deve cercare di programmare prima" ha aggiunto Nardi.

Presente per i saluti istituzionali anche l'assessore regionale Romano La Russa, che ha sottolineato l'importanza dell'evento come momento di dialogo e responsabilità condivisa, fondamentale per costruire un sistema sanitario moderno, sicuro e vicino ai cittadini.

"Motore Sanità ormai è un'istituzione importantissima non solo in Lombardia. Qui siamo alla terza edizione, per altro qui a Como, e credo sia un punto di riferimento importante come altre organizzazioni, come altre associazioni, ma certamente questa è particolarmente ascoltata in qualche caso, tenuta in considerazione e riteniamo che possa non solo essere utile, ma essere anche all'avanguardia" ha dichiarato La Russa.

Tre giorni di incontri, analisi e proposte che si concluderanno con un documento strategico per il futuro del SSN. Cernobbio diventa così il punto di riferimento per immaginare e costruire la sanità di domani.