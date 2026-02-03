"Verso le stelle!", Musk annuncia la fusione fra SpaceX e xAi

Milano, 3 feb. (askanews) - "Verso le stelle! SpaceX e xAI sono ora un'unica società". Elon Musk ha annunciato con questo post su X la fusione di SpaceX e xAI, azienda più piccola della sua galassia nota per il chatbot di intelligenza artificiale Grok.

Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo ma secondo la Cnn SpaceX era valutata circa 800 miliardi di dollari e xAI era intorno ai 230 miliardi.

Nella sua nota, Musk ha affermato che la fusione formerà un "motore di innovazione" che riunirà IA, razzi, internet spaziale e media sotto lo stesso tetto. E soprattutto allarga l'orizzonte dell'intelligenza artificiale, sempre più affamata di energia e data center, dalla Terra allo Spazio.

Secondo Musk "il modo più economico per generare elaborazione di intelligenza artificiale sarà nello Spazio" entro due o tre anni. Intanto ha chiesto l'autorizzazione alla Federal Communication Commission per lanciare in orbita una costellazione di 1 milione di satelliti.