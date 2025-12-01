Verso il Natale, il settore dei giocattoli cresce con tanto analogico

Milano, 1 dic. (askanews) - In linea con il resto dei Paesi europei, il mercato del giocattolo italiano continua a crescere, soprattutto in vista del Natale. Secondo i dati più recenti infatti, nel primo semestre del 2025 si è registrata una crescita del 6,8%. Nell'imminenza della stagione dei regali abbiamo fatto il punto sullo stato del settore con Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli.

"La stagione sta iniziando presto - ci ha detto - i negozi si stanno già addobbando di luci e i giochi più richiesti sono probabilmente ancora quelli giochi da tavola o giochi in generale che stimolano la socialità, quindi la socialità, il mettersi insieme davanti a un tavolo, giocare con la famiglia, con gli amici. Ricordiamo anche giochi che sono, per così dire coccolosi come peluche, o collezionabili dalle carte strategiche fino alle action figure e il gioco anche digitale che diventa gioco classico e viceversa. Diciamo che è un mondo che con continua a essere vivo, pur essendo molto classico".

Il gioco, insomma, continua a piacere analogico, con una componente di socialità e condivisione, forse anche per rappresentare davvero un momento di stacco dalla vita digitale. Il mercato dice che c'è domanda di giochi in scatola come il Monopoly, così come di carte collezionatili, per esempio i Pokémon, ma anche i personaggi da mettere sugli scaffali come gli ormai onnipresenti Funko Pop. Accanto a questo poi c'è la dimensione più propriamente sociale e anche per il Natale 2025 Assogiocattoli propone il "Giocattolo sospeso".

"È un'iniziativa che prende il nome in prestito dalla pratica famosa del caffè sospeso - ha aggiunto Cutrino - e in questo caso di sospeso non ci sono i sentimenti, ma c'è proprio la voglia da parte delle famiglie di contribuire con la propria solidarietà, con dei gesti che vadano a beneficio di famiglie, di chi poi più ha bisogno in questo periodo magico dell'anno. Siamo alla quinta edizione, in 4 anni abbiamo raccolto qualcosa come 70.000 giochi e giocattoli e anche quest'anno oltre ai punti vendita, negozi, addirittura anche i supermercati che partecipano, ci saranno enti benefici, oltre 100 enti benefici che si occuperanno del pezzo finale, ovvero quello della consegna dei giochi raccolti. Ci auguriamo che anche quest'anno eh ci siano delle ottime occasioni delle ottime situazioni che porteranno a incrementare questo numero e magari superare i 100.000 giocattoli in questa quinta edizione".

Naturalmente tra le proposte e le tendenze dei giochi verso il Natale ci sono anche i videogiochi, sempre più parte dell'esperienza quotidiana di ogni famiglia. Ma la passione per il gioco più classico, anche nel 2025, non sembra affievolirsi.