Verso il Natale, Chicco e Toys Center: il gioco come esperienza

Milano, 15 set. (askanews) - Il mercato del giocattolo è in buona salute e guarda con fiducia all'appuntamento più importante dell'anno per il comparto: il Natale. Una fiducia che nasce anche da una diversa consapevolezza di cosa rappresentano oggi i giochi, per i bambini e per le famiglie.

"Il gioco - ha detto ad askanews Beatrice Broggi, direttrice Marketing Gioco di Chicco - non è più considerato solamente un mezzo di intrattenimento ma viene sempre più percepito come un'esperienza che aiuta il dialogo tra il bambino e il genitore, l'elemento di crescita del bambino e anche la stimolazione della creatività. Per Chicco questo significa continuare a essere fedeli ai propri valori, che sono comunque i valori dell'educazione, sono l'attenzione ai bisogni dei bambini, alla qualità e anche agli standard di sicurezza, reinterpretati però con una nota di modernità e un design che deve essere sia accattivante sia in grado di percepire quelli che sono i cambiamenti nei gusti e nelle esigenze dei bambini".

In questa prospettiva Chicco ha anche presentato alcune delle novità per il Natale 2026. "Pensiamo per esempio alla linea Smart2Play - ha aggiunto Broggi - che trasforma delle attività o delle occasioni di vita di tutti i giorni in veri e propri momenti di esperienza, dove il bambino può modificare il proprio prodotto, può sperimentare, può creare. Esempio sono il vaso fiori e il mini bar: per i bambini sono degli oggetti che permettono loro di continuare questa relazione co il gioco a di là di quello che potrebbe essere il momento ludico". Tra le tante novità anche una collaborazione con Pantone.

Altro elemento importante del mercato poi sono le catene come Toys Center, punti di distribuzione presenti su tutto il territorio. "Toys Center - ci ha spiegato Fabio Brugnoli, direttore commerciale della catena, di FAO Schwarz e Bimbostore - si avvicina al Natale rafforzando i piani degli anni passati. Da un lato sicuramente andremo a rinforzare il nostro ruolo e il nostro riferimento come riferimento delle famiglie per il Natale con attività promozionali con tutte le iniziative che ruotano intorno al catalogo di Natale Toys Center, quindi alla prenotazione e altre iniziative in store. Dall'altro continueremo il presidio sul mercato dei Kidult. Ad oggi, anche qui, stiamo crescendo a una velocità doppia rispetto al mercato, ma è necessario un cambio di passo".

Ci sono poi anche le iniziative legate alla società, nel solco pure delle attività promosse da Assogiocattoli. "Protagonista di questa Natale - ha concluso Brugnoli - sarà l'iniziativa con PizzAut e Playmobil che è iniziata al Natale dell'anno scorso e ripeteremo anche Il giocattolo sospeso, è il terzo anno e negli ultimi due anni siamo riusciti a regalare grazie ai colleghi dei negozi, ai nostri clienti, un giocattolo a 30.000 bambini".

Anche queste sono tematiche che concorrono a comporre il grande quadro del mondo dei giochi e dei giocattoli che guarda alle festività e che il 17 settembre si troverà a Milano per il press day di Assogiocattoli, con anche una declinazione online, proprio per offrire una vetrina delle novità in arrivo.