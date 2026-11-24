Milano, 24 nov. (askanews) - HostMilano, la manifestazione organizzata da Fiera Milano dedicata all'ospitalità professionale, al fuoricasa e al food retail, in programma dal 22 al 26 ottobre 2027, conta già oltre 1.200 espositori da 53 Paesi, con una quota internazionale del 51%. Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions Fiera Milano, l'ha presentata ad askanews.

"All'interno delle portafoglio di Fiera Milano come manifestazioni proprie, Host è la più importante dal punto di vista dell'Hospitality ed è il motivo per cui ci sentiamo molto questa responsabilità e sicuramente anche al momento le fiducia che c'è da parte delle aziende del settore, che per noi è un valore veramente imprescindibile", ci ha detto.

"Oggi - ha aggiunto - siamo a un anno dalla manifestazione quindi andremo proprio a raccontare la fase di ascolto in cui ci troviamo: sempre di più il mondo delle manifestazioni e delle fiere deve diventare una piattaforma, un ecosistema. Il nostro obiettivo è quello di diventare un ecosistema dell'ospitalità e porci in fase di ascolto attraverso le aziende, le partnership con le nostre associazioni di categoria per essere sempre più vicini al mercato e recepire quelle che possono essere le tendenze e i cambi anche attraverso le dinamiche comportamentali. Oggi sempre di più le abitudini di consumo cambiano e noi non possiamo ovviamente stare a guardare, quindi fotografiamo il mercato, ma dobbiamo anticipare queste tendenze. Quindi andremo a creare un percorso espositivo adatto anche a facilitare queste esperienze".

"Ci sono tanti segmenti all'interno di HostMilano - ha concluso Francesca Cavallo - che sono molto affini e sinergici tra di loro. Ecco, noi cercheremo di ulteriormente dare valore a questa affinità e quindi all'interno di un percorso vero proprio insieme ai nostri partner organizzando anche degli eventi che avranno questa stessa logica, in modo organico".