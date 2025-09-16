Verona, per il Settembre dell'Accademia arriva Eliot Gardiner

Verona, 16 set. (askanews) - Dopo London Symphony con Pappano e Alexander Lonquich che con l'Orchestra da Camera di Mantova hanno eseguito Beethoven, il quarto concerto de Il Settembre dell'Accademia 2025, 34esima edizione del festival internazionale di musica promosso dall'Accademia Filarmonica di Verona, porta sul podio del Teatro Filarmonico Sir Eliot Gardiner direttore inglese, premiato con un numero di Gramophone Awards superiore a qualsiasi altro artista vivente, nominato baronetto nel 1998 dalla Regina Elisabetta. Per lui un programma di Felix Mendelsshon. "Mito e magia, musica e mistero: Mendelssohn - ha detto Gardiner -è un maestro del passato che ha saputo unire tutte queste suggestioni".

Il 16 settembre il programma del concerto prevede "La notte di Walpurga", ispirata da una delle ballate di Goethe del 1799 e la famosissima opera "Sogno di una notte di mezza estate", musiche di scena per l'omonima commedia shakespeariana.