Verona, il Settembre dell'Accademia si apre con Daniele Gatti

Verona, 4 set. (askanes) - Prende il via l'8 settembre a Verona la 35esima edizione de "Il Settembre dell'Accademia", festival di musica classica promosso dall'Accademia Filarmonica della città scaligera. Sul palco, per questo debutto, torna da Dresda il direttore d'orchestra Daniele Gatti.

"Dopo la nostra esperienza di due anni fa con la prima Sinfonia di Mahler, che segnava anche il mio debutto come chef dirigente dell'orchestra - ha detto il direttore della S chsische Staatskapelle Dresden - quest'anno abbiamo organizzato due concerti. L'8 la Sesta Sinfonia di Mahler, mentre nel secondo programma, il 9 di settembre, ci saranno l'ouverture dell'Egmont di Beethoven, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Beethoven con Beatrice Rana e la Seconda Sinfonia di Johannes Brahms".

In diversi momenti e fino al 30 settembre 2026 l'Accademia Filarmonica di Verona porta in città alcuni degli ensemble più prestigiosi e direttori d'orchestra di nome. Per esplorare le composizioni dagli albori beethoveniani, passando per Brahms e ajkovskij fino agli esiti estremi e divergenti di Mahler e Rachmaninov.