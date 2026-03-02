Verona, gli "Squarci di bellezza" della poesia e dello scrivere

Verona, 2 mar. (askanews) - Un'esperienza immersiva per rimettere in primo piano il valore della poesia, anche attraverso la sua natura di scrittura, e creare un luogo di ascolto e di relazione, dando spazio anche a giovani poeti. Nel chiostro canonicale della Biblioteca Capitolare di Verona si è tenuto l'evento "Squarci di Bellezza", promosso dall'Accademia Mondiale della Poesia. Un'installazione luminosa dell'artista Marco Nereo Rotelli ha abbracciato il luogo e i testi del poeta Davide Rondoni hanno accompagnato il pubblico.

"Non vogliamo fare la retorica della poesia - ha detto Barbara Bissoli, vicesindaca di Verona - ma sottolineiamo il fatto che la poesia è un'arte necessaria che ci avvicina al nostro essere profondo e all'altro. La poesia ci insegna e ci indirizza al superamento delle soglie".

Soglie che sono parte anche del lavoro di Rotelli, da sempre attento all'indagine sul segno scritto e la parola poetica, colta nel momento in cui si trasforma in arte visiva. "La poesia - ci ha detto - non è solo un linguaggio, la poesia è l'anima, la poesia è la vita. La dimensione del mio lavoro poi la poesia diventa anche l'occasione per fare entrare nel campo la dimensione della scrittura a mano che è poi il collegamento fra la mente e la mano che si mette in azione".

Sei voci di poeti under 35 sono state presentate per la loro capacità di raccontare il nostro tempo con autenticità e visione, dimostrando la forza che la poesia ha ancora oggi e, soprattutto, il bisogno che noi abbiamo di essa. "Tra i tanti naufragi che il Novecento ha vissuto, quello delle religioni, quelle delle ideologie, quello dei sentimenti - ha concluso Marco Rotelli - forse il naufragio più disumano è stato quello della parola, che ha perso il suo senso, ha perso la sua verità, la parola svolazza fra uno schermo e all'altro senza più trasmetterci nulla. E dunque io penso che la bellezza sia questa dimensione dell'essere, sia questo volo dell'essere nei cieli del linguaggio, nei cieli della parola".

L'evento veronese è stato realizzato con il sostegno del ministero della Cultura e della SIAE attraverso il programma "Per Chi Crea", dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti, nel contesto anche delle Olimpiadi della Cultura 2026.