Verisure: sviluppo e wellbeing, un modello di lavoro che vale il Top Employer

Roma, 19 gen. (askanews) - Quando l'ambiente di lavoro influisce positivamente sul benessere dei lavoratori e sulla loro produttività: è il concept di Verisure, leader europeo nei sistemi di sicurezza monitorata, che grazie a un'isola verde nel cuore dell'Eur, a Roma, lancia un modello di ambiente di lavoro che vale il riconoscimento di Top Employer per il quarto anno consecutivo in Italia. Inaugurata nel 2025, la "Green Island" riunisce oltre mille collaboratori tra Centrale Operativa, funzioni commerciali e ruoli di staff. "Green Island - spiega Desirée Florio, HR Director Verisure Italy - rappresenta molto bene la nostra visione. È un manifesto del nostro modo di lavorare: inclusivo, moderno e orientato al benessere dei dipendenti. È un tetto che raccoglie personalità e professionalità molto diverse".

Open space, che favoriscono la collaborazione tra team, elementi insonorizzati per concentrarsi al meglio, finestre virtuali, giardini pensili e cortili interni. Il tutto supportato da una certificazione ambientale - la LEED Gold - che rende misurabile l'attenzione alla sostenibilità e alla qualità del workplace. "Green Island - sottolinea Desirée Florio - è un esempio concreto e tangibile del commitment che l'azienda ha nei confronti del benessere, del welfare e nella collaborazione tra dipendenti. Essendo una azienda in crescita - più di 300 nuovi ingressi all'anno - l'ambiente di lavoro è un elemento fondamentale sia in termini di attraction che di retention".

L'azienda promuove attivamente la crescita professionale interna. Nel 2025 sono state erogate più di 60mila ore di formazione in tanti ambiti. Tra i progetti, da segnalare il Digital Skills Lab, in materia di competenze digitali, o lo STEM Lab, orientato specificamente per giovani talenti in ambito scientifico o tecnico, e la formazione altamente specializzata per le Guardie Particolari Giurate. "Sin dal primo momento di ingresso in azienda c'è un percorso di bording completo e possibilità di formazione continua. Questo sia per entrare rapidamente nel ruolo che per avere la possibilità di crescere e di adeguare le proprie competenze a un settore come il nostro che è in continua evoluzione ed espansione", aggiunge Florio. "La passione per quello che facciamo, l'innovazione continua, lo spirito di collaborazione di team, la fiducia e la responsabilità non solo solo degli elementi che portano a dei risultati aziendali, ma sono il fondamento di come vogliamo collaborare con le persone che ogni giorno rendono l'azienda migliore".