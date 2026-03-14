Verissimo, Sal Da Vinci A Speciale Tg5 si danza

Alle 16.30 su Canale 5 torna l'appuntamento con gli ospiti di Silvia Toffanin. In prima serata il concerto evento di Sal Da Vinci e a seguire lo Speciale del Tg5 con un viaggio straordinario nel mondo della danza
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