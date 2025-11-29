ULTIME NOTIZIE 29 NOVEMBRE 2025

Verissimo, Maria e poi Speciale Tg5

Su Canale 5 alle 16.30 appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin, in prima serata la semifinale di Tu si Que Vales e a seguire lo Speciale del Tg5 sui paesi europei toccati da vicino dalla guerra russo-ucraina

MEDIASET TG5
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi