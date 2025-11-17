Verdone sindaco in periferia: cantieri, bimbi e anziani: "Corriamo"

Roma, 17 nov. (askanews) - La giornata da sindaco di Roma da Carlo Verdone, per il suo 75esimo compleanno, è partita dal Campidoglio, dove ha ricevuto la fascia tricolore ed è proseguita nelle periferie della Capitale.

L'attore e regista, sempre con al fianco il "vero" sindaco Roberto Gualtieri, come prima tappa si è recato a Villa Gordiani, nel V Municipio, l'area dove si era verificata l'esplosione lo scorso luglio, dove ha presenziato all'inaugurazione di una nuova area bimbi e alla piantumazione di una sughera, tra i bambini che lo festeggiavano, prendendo anche simbolicamente la vanga in mano.

Verdone ha poi partecipato, con caschetto in testa, a un sopralluogo al cantiere per la messa in sicurezza e la riqualificazione della scuola primaria a via Romolo Balzani, per poi essere festeggiato durante il pranzo organizzato presso il Centro Sociale per anziani "Cassia", in zona La Storta, con una grande tavolata apparecchiata per l'occasione.

Il regista ha consegnato ad Angela Oberti, da 14 anni presidente del centro, la medaglia capitolina del Natale di Roma per il suo lavoro. E non è mancata la tradizionale torta di compleanno: pan di Spagna, crema chantilly, gocce di cioccolato, panna, e la scritta: "Tanti auguri Carlo, 75 anni".

Non è mancato il tradizionale punto stampa con i giornalisti: "Siamo andati alla scuola dove c'è stata l'esplosione tremenda, Villa Gordiani, abbiamo visto come procedevano i lavori, abbiamo piantato un albero in un parco, stiamo facendo del nostro meglio, stiamo correndo da una parte e dall'altra" ha detto Verdone.