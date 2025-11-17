ULTIME NOTIZIE 17 NOVEMBRE 2025

Verdone sindaco di Roma per un giorno: "Come Sordi, che emozione"

Roma, 17 nov. (askanews) - Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, quello del suo 75esimo compleanno. L'attore e regista è stato accolto a Palazzo Senatorio, all'ingresso di Sisto IV, dal

sindaco di Roma Roberto Gualtieri, da cui ha ricevuto la fascia tricolore, mentre la banda della Polizia locale suonava

la colonna sonora di uno dei suoi film più amati "Un sacco bello", creata del maestro Ennio Morricone.

"Ho amato talmente tanto questa città che improvvisamente mi abbraccia", ha detto Verdone ai giornalisti, poi ha ringraziato il sindaco "mi ha fatto il più bel regalo di compleanno". "Mi emoziona molto che 25 anni fa lo ha fatto Alberto Sordi e mi disse 'ma io il sindaco manco per tre ore'", ha raccontato.

Verdone ha poi spiegato di aver scelto di andare nelle periferie perché "sono i luoghi più interessanti e creativi, bisogna dargli una bella una spinta di speranza, soprattutto puntando sui giovani".

CRONACA
17
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi