Verdone: aiutiamo giovani con Premio Mario Verdone, ma momento è cupo

Roma, 23 set. (askanews) - E' stata annunciata a Roma la cinquina dei finalisti del Premio Mario Verdone, padre di Carlo, Luca e Silvia: sono Davide Angiuli per "Cattiva strada", Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico per "Strike - Figli di un'era sbagliata", Mara Fondacaro per "Il primo figlio", Alberto Palmiero per "Tienimi presente", Tommaso Renzoni per "Notte prima degli esami 3.0".

Come ogni anno il premio dedicato al professore e grande storico del cinema, verrà consegnato dai figli durante il Festival del Cinema Europeo diretto da Alberto La Monica, che si terrà a Lecce dal 7 al 14 novembre. Carlo Verdone ha detto: "Devo dire che in questi 17 anni, perché siamo arrivati alla 17esima edizione del premio Mario Verdone, molti di questi giovani autori sono andati avanti con una certa autorevolezza".

Il premio viene assegnato a un autore italiano di opera prima che si è distinto nella stagione cinematografica appena trascorsa. Anche se, sottolinea Verdone, oggi non è facile fare film.

"Viviamo in tempi che non sono dei bei tempi, anche dal punto di vista delle relazioni umane è tutto così complicato. - ha detto il regista - C'è tante cattive notizie che vediamo continuamente, una bella notizia non la trovi più. Tutto questo incupisce in qualche modo l'autore, che deve fare uno sforzo enorme per guardare nella realtà dei dettagli che può poi sviluppare in un racconto ma non è facile".