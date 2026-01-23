ULTIME NOTIZIE 23 GENNAIO 2026

Ventura: Valentino mi diceva "sei la mia ambasciatrice più tatuata"

Roma, 23 gen. (askanews) - "Io avevo chiesto ma non avevo molto speranza che lui potesse vestire per l'Isola dei famosi e invece lo ha fatto. Tutte le puntate, una serie di vestiti rossi magnifici che io ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici. E poi mi diceva non sei la mia ambasciatrice più coronata ma la più tatuata. Ironico, era molto divertente. Anche Giancarlo è stato con me straordinario, due persone che ho avuto il privilegio di poter conoscere bene e ai quali sono eternamente grati": così la conduttrice Simona Ventura entrando alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma per i funerali dello stilista.

"È stato straordinario - ha detto - un genio, una persona molto divertente, di una cultura straordinaria, una nostra bandiera".

