Ventimiglia, la Polizia sequestra 230 kg di cocaina al confine francese

Milano, 21 nov. (askanews) - La Polizia di Stato ha sequestrato 230 chilogrammi di cocaina pura al valico autostradale di Ventimiglia, lungo la frontiera con la Francia. L'operazione rientra nei controlli rafforzati ai confini, con più pattuglie in servizio e il supporto della squadra mista italo-francese.

Il carico è stato scoperto a bordo di un autoarticolato proveniente dalla Francia. L'autista, un cittadino slovacco, alla vista degli agenti ha iniziato a guidare in modo incerto, attirando l'attenzione della pattuglia che lo ha fermato per un controllo. Nonostante i documenti e i sigilli regolari, il suo comportamento nervoso ha spinto gli agenti a ispezionare la cabina.

Sul lettino superiore e in alcuni vani nascosti sono stati trovati sette borsoni e diverse buste di tela con duecento panetti di cocaina, per un peso totale di 230 chili. Secondo le stime investigative, la droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a cinquanta milioni di euro.

Il mezzo e lo stupefacente sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'autista è stato arrestato per traffico internazionale di droga e trasferito nel carcere di Sanremo.