VeniceforPalestine, da Venezia si chiede "stop al genocidio a Gaza"

Venezia, 27 ago. (askanews) - Sono centinaia le adesioni in queste ore di associazioni e centri sociali che organizzano per sabato 30 agosto la manifestazione Venice4Palestine, che si con partenza da Santa Maria Elisabetta in direzione della Mostra del Cinema. Martina Vergnano dei centri sociali del Nord Est ne ha spiegato le ragioni in una conferenza stampa di fronte al red carpet del Palazzo del Cinema.

"Il focus in questo momento è chiedere lo stop al genocidio e alle atrocità, la solidarietà al popolo palestinese e fermare il genocidio in corso".

Le fa eco Laura Prevedello di Asso Pace Palestina che chiede di sollecitare la politica e le istituzioni affinché boicottino i rapporti commerciali ed economici con Israele.

"Stiamo assistendo non solo al fallimento della politica ma del diritto e questo è gravissimo perché se fallisce il diritto internazionale adesso a Gaza, questo si può verificare in qualsiasi altro contesto".

L'appello per Gaza è stato firmato da numerosi celebri esponenti del cinema, tra cui le sorelle Rohrwacher, Valeria Golino, Marco Bellocchio, Toni Servillo, Matteo Garrone. E ancora registi come Mario Martone, Pappi Corsicato, Damiano e Fabio D'Innocenzo, Susanna Nicchiarelli, Pietro Marcello, attrici e attori come Laura Morante, Lunetta Savino, Fabrizio Gifuni, Greta Scarano, Carolina Crescentini, ma anche cantanti del calibro di Fiorella Mannoia e Paola Turci. Hanno firmato anche personalità internazionali come Céline Sciamma, Charles Dance, Margarethe von Trotta, Roger Waters, Ken Loach e Abel Ferrara.