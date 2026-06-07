Venice Climate Week, Vaudo: per salvarci deve scattare la paura

Venezia, 7 giu. (askanews) - "Il problema è che per essere in tempo deve essere davvero uno sforzo collettivo, deve essere un colpo di reni collettivo in cui comunque ci si rende conto che davvero si integra un senso di finitudine, cioè qua o ce ne occupiamo noi o davvero nessuno arriverà a salvarc". Lo ha detto ad askanews l'astrofisica dell'ESA Ersilia Vaudo ospite della Venice Climate Week.

"Io penso - ha aggiunto - ed è riflessione più personale, che noi siamo comunque ancora frutto di un'evoluzione, abbiamo ancora un software mentale di 50mila anni fa, per cui voglio dire ci siamo evoluti non cadendo nei precipizi, non facendoci aggredire dai predatori, perché avevamo un forte senso di paura che in qualche modo ci ha permesso di sopravvivere. Ecco io penso che quando si attiverà quella paura vera, concreta, cioè aver paura che tutto questo interferirà con la nostra evoluzione, forse allora la natura che è in noi avrà uno scatto".