Venice Climate Week, Intesa Sanpaolo: sostenibilità scelta strategica

Venezia, 3 giu. (askanews) - "In uno scenario geopolitico caratterizzato dalle tensioni che tutti i giorni leggiamo e vedendo quelli che sono gli impatti climatici, sempre più tangibili sull'economia reale, come Intesa Sanpaolo siamo convinti che la sostenibilità debba essere una scelta, non solo di tipo valoriale o di compliance, ma una scelta strategica. Proprio per questa ragione l'abbiamo inserito nel nostro nuovo piano di impresa, 2026-2029, confermando l'impegno non solo verso la decarbonizzazione con tutti i nostri target settoriali e i target sulle linee di business e le emissioni proprie, ma anche favorendo e supportando le imprese nella loro transizione, in particolare transizione elettrica e da questo nuovo piano adattamento climatico". Lo ha detto ad askanews Laura Maida, responsabile ESG Steering di Intesa Sanpaolo, a margine della partecipazione alla Venice Climate Week.

"Se siamo convinti che il percorso di decarbonizzazione sarà sempre più accidentato e che quindi dovremo affrontare in misura maggiore gli impatti del cambiamento climatico - ha aggiunto - vorrà dire che di adattamento dovremo tutti occuparci in maniera più convinta".