Venice Climate Week, Generali: clima al centro della nostra visione

Venezia, 3 giu. (askanews) - "Siamo molto orgogliosi di essere founding partner di Venice Climate Week e soprattutto di ospitarla alle Procuratie che sono la sede della nostra fondazione di The Human Safety Net. Io credo sia molto importante per due motivi. Il primo è che comunque la lotta al cambiamento climatico e in generale il tema della sostenibilità è un asse portante del nostro piano strategico e noi lavoriamo soprattutto con le piccole e medie imprese in tutto il mondo per difenderle dal cambiamento climatico, renderle più consapevoli e capaci di gestire questo tipo di rischio. Poi il fatto che questa iniziativa venga ospitata a Venezia che è un po' simbolo globale della resilienza che appunto non vuol dire necessariamente contrastare il cambiamento, ma anche adattarsi e questo è parte integrante come dicevo del piano strategico del nostro gruppo che portiamo avanti da tanti anni". Lo ha detto ad askanews il presidente di Generali, Andrea Sironi, a margine dell'inaugurazione della Venice Climate Week.

"Io credo che in alcune aree geografiche del mondo l'attenzione alla crisi climatica sia diminuita - ha aggiunto - ma non credo che sia il caso dell'Europa. L'evidenza scientifica è molto chiara, noi ci fondiamo su questo e continuiamo a portare avanti questo tipo di battaglie, di iniziative. Penso che in Europa un po' tutto il mondo delle imprese sia impegnato in questo".