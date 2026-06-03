ULTIME NOTIZIE 03 GIUGNO 2026

Venice Climate Week, "Con Trump ci aspettano altri anni difficili"

Venezia, 3 giu. (askanews) - "La presidenza Trump entrerà nei libri di storia e siamo solo a un anno e mezzo di mandato. Ancora ieri ha cancellato un progetto importante per il monitoraggio degli oceani negli Stati Uniti. Mancano due anni e mezzo, saranno due anni mezzo complicati. Il fatto che tante aziende, tante istituzioni, tante persone abbiano deciso di venire qua a Venezia per parlare di questo in questo momento è un grande segnale. Oggi è momento più complicato per parlarne, non ne parla più nessuno. Lo facciamo noi". Lo ha detto ad askanews Riccardo Luna, uno di creatori e curatori della Venice Climate Week, la cui seconda edizione è dedicata la tema dell'acqua.

"La fragilità dobbiamo riconoscerla - ha aggiunto Luna - è una condizione dell'essere umano, non è una cosa da cui scappare. Siamo fragili, però siamo anche resilienti, ci sappiamo adattare al cambiamento e sappiamo sopravvivere. Venezia lo ha fatto per tutta la sua storia e dobbiamo farlo anche noi".

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