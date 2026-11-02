Veni vidi free-ci? Gualtieri da Mamdani per biglietti gratis opera NY

New York, 2 nov. (askanews) - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri appare in un video interrompendo il primo cittadino newyorkese Zohran Mamdani impegnato a intonare "Bella Ciao", invitandolo a lasciare il canto all'opera lirica. È il siparietto social, postato sul profilo Instagram del sindaco della Grande Mela, che rilancia la partnership tra il Comune di New York e la Metropolitan Opera House di New York, che prevede l'estrazione di 70.000 biglietti gratuiti per i newyorkesi nella stagione 2026-2027 della Met.

Gualtieri commenta allora con un "Veni vidi free-ci", parafrasando e integrando con un anglicismo la celebre locuzione latina attribuita a Giulio Cesare e promettendo notizie anche per i romani. E mentre il sindaco di Roma lascia la stanza, il collega democratico socialista si rivolge a lui in italiano per dirgli che sta sbagliando uscita. Ma Gualtieri pronto controbatte: "Non ti preoccupare, tutte le strade portano all'opera".