Venezuelani all'estero su attacco Usa: siamo fra l'euforia e la cautela

Madrid, 3 gen. (askanews) - "Noi venezuelani siamo tra l'euforia e la cautela, è molto importante tenere presente che ciò che è successo ora non ha precedenti, confidiamo che la strategia degli Stati Uniti e dei paesi alleati porti con sé la difesa delle libertà e la difesa della democrazia". Carmen Morales, giornalista di Madrid, è fra i venezuelani all'estero che seguono con grande attenzione l'evolversi della situazione nel Paese dopo l'attacco Usa e la cattura del presidente Maduro.

"Ho un parente che purtroppo presta servizio nella polizia e lo hanno convocato, dicendogli che deve presentarsi. L'ordine dato da Diosdado Cabello è che tutti si presentino per difendere, presumibilmente, la patria che loro stessi hanno rovinato", dice Juan Barrios, corriere.

"La mia famiglia sta bene, sono molto spaventati, ovviamente, perché temono una repressione, movimenti di guerriglia che sono già armati da molto tempo in Venezuela e sono anche in attesa", aggiunge Mirca Torres, giornalista.

"Gli attacchi hanno colpito direttamente questi centri governativi, ma la mia famiglia mi ha confermato che stanno tutti bene e che sono tutti felici e contenti, perché finalmente siamo usciti e sentiamo di esserci lasciati alle spalle la dittatura", dichiara, commossa, Carmela Osorio.