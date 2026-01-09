ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Venezuela, Tajani: lavoriamo per la liberazione di tutti gli italiani

Roma, 9 gen. (askanews) - "Stiamo lavorando perché anche gli altri italiani" ancora detenuti in Venezuela "possano essere liberati tutti, ho parlato con il primo che è stato liberato", Biagio Pilieri, "questo pomeriggio, che era al nostro consolato, è in buone condizioni, ha ringraziato il governo e la nostra diplomazia per tutto quello che ha fatto, adesso speriamo che ne escano il più possibile". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa al termine della messa in suffragio delle vittime italiane del rogo di Crans Montana.

