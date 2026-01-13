Venezuela, Tajani: "Caduta Maduro occasione storica, ora fase nuova"

Roma, 13 gen. (askanews) - "Ora che la stagione di Maduro, segnata da oppressione e violenza, è nel passato, il nostro obiettivo, come indicato dal Presidente del Consiglio, è avviare una fase nuova, attivando un partenariato positivo con le Autorità guidate da Delcy Rodriguez". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente al Senato sulla situazione in Venezuela.

"Il rilascio dei prigionieri politici - ha proseguito Tajani - è un segnale forte che la nuova Amministrazione ha voluto lanciare. Siamo aperti a raccoglierlo con speranza e a costruire una collaborazione diversa con la nuova leadership di Caracas nell'interesse superiore dei venezuelani e della sicurezza internazionale". "Le nostre imprese, che conoscono bene il Venezuela e che in alcuni casi vi sono rimaste anche in questi anni difficili, potranno avere un ruolo di primo piano. Penso al settore dell'energia con Eni, che ha partecipato al recente incontro che si è tenuto a Washington con il presidente Trump", si è augurato il ministro.

"La caduta di Maduro è un'occasione storica per il Venezuela e tutta l'America Latina, una regione che sin dall'inizio del mio mandato ho posto al centro della politica estera italia. Il cambiamento in atto, se continuerà come indicano i primi segnali, è un grande passo avanti per la libertà di un popolo tanto legato all'Italia, già a partire dal suo stesso nome", secondo Tajani. "Oggi si è aperta una nuova stagione per il Venezuela che porta con sé la speranza di stabilità e sviluppo. Una stagione al termine della quale un Venezuela prospero e libero avrà di nuovo il posto che merita nella comunità delle nazioni", ha ribadito.

"Noi saremo al loro fianco a sostegno del cammino verso la democrazia e la libertà", ha concluso Tajani.