05 GENNAIO 2026

Venezuela, riunione urgenza Onu: rispettare indipendenza politica Stati

New York, 5 gen. (askanews) - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha indetto una sessione di emergenza dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, con una operazione militare a Caracas. É stato il Venezuela a richiedere formalmente la riunione del Consiglio, che comprende come membri permanenti Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto il rispetto dell'indipendenza politica degli Stati dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato il leader venezuelano Nicolas Maduro e hanno dichiarato di avere il controllo del Paese.

Il segretario generale Onu Guterres ha esortato al "rispetto dei principi di sovranità, indipendenza politica e integrità territoriale degli Stati", secondo quanto affermato dal sottosegretario generale Rosemary DiCarlo, che ha riferito una sua dichiarazione.

ESTERI
