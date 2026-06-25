Venezuela, persone intrappolate negli edifici distrutti chiedono aiuto

La Guaira, 25 giu. (askanews) - Una donna cerca di chiedere aiuto a La Guaira, sbracciandosi dalla cima di un edificio distrutto dalle due potenti scosse di terremoto che hanno raso al suolo decine di edifici in Venezuela, a poca distanza una dall'altra. Così un uomo, che cerca di sventolare qualcosa in un palazzo pericolante. Soccorsi in difficoltà con migliaia di segnalazioni di dispersi e di edifici in macerie.

La Guaira è lo stato più colpito, così come tutta l'area a Ovest della capitale Caracas; almeno 164 persone sono morte e quasi 1.000 sono rimaste ferite secondo la leader ad interim Delcy Rodriguez. Ma le autorità non hanno ancora fornito una cifra precisa dei dispersi, poiché da tutto il Paese giungono segnalazioni di persone intrappolate sotto le macerie che potrebbero essere a migliaia.