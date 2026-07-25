ULTIME NOTIZIE 25 LUGLIO 2026

Venezuela, messa e minuto di silenzio a La Guaira a un mese dal sisma

La Guaira (Venezuela), 25 lug. (askanews) - Fiori, candele, preghiere: una messa, un minuto di silenzio e una processione, gli abitanti di La Guaira, in Venezuela, commemorano il primo mese trascorso dai due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5, che hanno colpito il Paese il 24 giugno scorso, e hanno causato almeno 5.500 morti e quasi 17.000 feriti. Molte persone sono ancora disperse.

"Dolore e tristezza... In questo momento, sentiamo così tante emozioni che non sappiamo come esprimerle - dicono alcuni abitanti della città più colpita dal sisma - siamo qui per pregare e osservare un minuto di silenzio in loro onore. Vogliamo almeno recuperare i loro corpi, e abbiamo speranza".

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