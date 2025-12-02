ULTIME NOTIZIE 02 DICEMBRE 2025

Venezuela, Maduro sfida gli Usa: "Resterò qui per sempre"

Caracas, 2 dic. (askanews) - Nicolàs Maduro si mostra in piazza mentre le tensioni con gli Stati Uniti continuano a crescere. Davanti al palazzo di Miraflores, fra bandiere e sostenitori, il presidente venezuelano ha rilanciato la sfida a Washington in risposta al rafforzamento militare americano nei Caraibi.

Il raduno arriva dopo l'ultimatum telefonico del 21 novembre: durante quella conversazione, il presidente statunitense Donald Trump aveva dato a Maduro tempo fino al 28 novembre per lasciare il Paese con la famiglia. Caracas ha definito tale richiesta un atto di pressione "coloniale".

"Ho cattive notizie per l'impero e ottime notizie per il popolo - ha detto il presidente del Venezuela - non è un uomo. Non è Maduro: è un popolo eccezionale, disposto a lottare per questa patria negli anni a venire."

Il presidente ha poi espresso la sua ferma decisione di restare al potere: "Qui mi ha lasciato Chàvez, qui mi avete posto voi in tre elezioni, e qui resterò per servire il popolo per sempre, per sempre, forever, forever. Per costruire una patria bella."

Maduro, ballando e sventolando la bandiera venezuelana, ha chiuso il comizio assicurando ai suoi sostenitori che "il Venezuela è nato per vincere". "Noi vogliamo la pace - ha insistito -a una pace fondata su sovranità, uguaglianza, libertà. Non una pace da schiavi, né quella delle colonie".

