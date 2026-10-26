ULTIME NOTIZIE 26 OTTOBRE 2026

Venezuela, Machado torna a Caracas dopo quasi un anno di esilio

Caracas, 26 ott. (askanews) - Una folla ha invaso l'autostrada d'accesso a Caracas per accogliere Marìa Corina Machado, rientrata nella capitale venezuelana dopo quasi un anno di esilio. Bandiere, clacson e fuochi d'artificio al passaggio della carovana della leader dell'opposizione, premio Nobel per la Pace 2025. Tra i manifestanti si sono levati i cori "Marìa presidente" e "Fuori Delcy", rivolto alla presidente ad interim Delcy Rodrìguez. Machado ha salutato i sostenitori da un'auto. Il suo ritorno arriva mentre l'opposizione venezuelana chiede una data per nuove elezioni presidenziali.

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