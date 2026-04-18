ULTIME NOTIZIE 18 APRILE 2026

Venezuela, Machado: il Nobel a Trump? Non sono pentita

Madrid, 18 apr. (askanews) - La leader dell'opposizione venezuelana Marìa Corina Machado ha affermato durante una conferenza stampa a Madrid di non essere pentita della sua decisione di offrire simbolicamente il suo Premio Nobel per la Pace a Donald Trump. "C'è un leader al mondo, un capo di Stato al mondo, uno solo, che ha messo a rischio la vita dei cittadini del proprio Paese per la libertà del Venezuela: ed è Donald Trump. È qualcosa che noi venezuelani ricorderemo per sempre e di cui saremo sempre grati. Pertanto, no, non me ne pento", ha detto.

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