ULTIME NOTIZIE 10 GENNAIO 2026

Venezuela, l'attesa delle famiglie dei detenuti fuori da El Helicoide

Caracas, 10 gen. (askanews) - Le famiglie dei detenuti venezuelani sono fuori dal carcere di Helicoide in attesa di informazioni sul rilascio dei loro cari. "Non abbiamo informazioni sull'esistenza di una lista ufficiale - come dovrebbe essere - ma ovviamente le famiglie e le ONG non hanno avuto accesso a tali informazioni", afferma l'attivista per i diritti umani Lisbeth Anez. L'8 gennaio il Venezuela ha annunciato il rilascio di "un numero significativo" di oppositori detenuti. Quasi 30 ore dopo l'annuncio, le ONG segnalano tra gli otto e gli undici rilasci, tra cui due esponenti dell'opposizione e cinque spagnoli. L'Italia sta lavorando per la liberazione del cooperante Alberto Trentini e degli altri italiani prigionieri in Venezuela.

