ULTIME NOTIZIE 04 GENNAIO 2026

Venezuela, la vice di Maduro Delcy Rodriguez presidente ad interim

Caracas, 4 gen. (askanews) - In Venezuela il giorno dopo l'attacco Usa che ha portato alla cattura di Maduro, la vice Delcy Rodriguez è stata nominata presidente ad interim. Lo ha deciso la Corte suprema "al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione".

Rodriguez era data in prima fila come possibile sostituta, anche dalle autorità americane - secondo la ricostruzione del New York Times - almeno in questa prima fase. La vicepresidente nella sua prima apparizione pubblica dopo l'arresto, ha difeso Maduro.

"Chiediamo l'immediato rilascio del presidente Nicolàs Maduro e di sua moglie Cilia Flores. L'unico presidente del Venezuela è il presidente Nicolàs Maduro", ha detto.

"Siamo disposti ad instaurare relazioni basate sul rispetto nel quadro della legalità internazionale", ha aggiunto, "Siamo pronti a difendere le nostre risorse naturali che devono essere destinate allo sviluppo nazionale".

L'altra personalità data come protagonista del futuro del Venezuela è Marìa Corina Machado, leader dell'opposizione e premio Nobel per la Pace 2025, che ha salutato l'arresto di Maduro con un "è l'ora della libertà".

Ma la sua candidatura è stata liquidata da Trump secondo cui le manca il "rispetto" necessario per governare il Venezuela.

