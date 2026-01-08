ULTIME NOTIZIE 08 GENNAIO 2026

Venezuela, in piazza per Maduro mentre si tratta con Usa sul petrolio

Caracas, 8 gen. (askanews) - A Caracas sostenitori dell'ex presidente Nicolàs Maduro sono scesi in piazza per chiederne la liberazione, sfilando con bandiere e ritratti dell'ex capo di Stato.

La mobilitazione arriva mentre la compagnia petrolifera statale PDVSA annuncia di essere in trattative con gli Stati Uniti per la vendita di petrolio greggio.

In una nota, la Compagnia afferma che i negoziati sono in corso nel quadro delle relazioni commerciali esistenti tra i due Paesi, dopo la richiesta di Washington di accedere alle riserve venezuelane.

Da Washington, il segretario all'Energia Chris Wright dice che gli Stati Uniti controlleranno le vendite di petrolio venezuelano. Il presidente Donald Trump annuncia che le autorità venezuelane ad interim hanno accettato una commercializzazione del greggio gestita dagli Stati Uniti, per un volume compreso tra 30 e 50 milioni di barili.

