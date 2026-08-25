Venezuela, Dell'Utri: 16 milioni per l'emergenza terremoto

Rimini, 25 ago. (askanews) - "Abbiamo messo immediatamente in campo 16 milioni di euro per iniziative di cooperazione destinate alla gestione dell'emergenza e della fase post-terremoto in Venezuela, avvalendoci della rete delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni della società civile italiana presenti nel Paese". Lo ha detto ad askanews Massimo Dell'Utri, sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, a margine dell'incontro 'Haiti. La forza di rialzarsi' al Meeting di Rimini.

Nei giorni immediatamente successivi al sisma, ha ricordato il sottosegretario, la cooperazione italiana ha organizzato "diversi voli con approvvigionamenti di materiale di prima emergenza", mentre l'Unità di crisi della Farnesina ha coordinato il rintraccio dei connazionali e l'intervento delle squadre di ricerca e soccorso, con vigili del fuoco e Croce Rossa italiana. Un ringraziamento è andato alla collettività italiana in Venezuela, "che ha saputo attivarsi e dare il proprio contributo in una situazione di emergenza, confermando quanto siano preziose le nostre comunità nel mondo".

"Attenzione speciale" è dedicata ad Haiti, "un Paese che sta vivendo una crisi umanitaria molto grave": la cooperazione italiana è impegnata "anche attraverso un importante sostegno alla Fao, per contribuire a garantire la sicurezza alimentare della popolazione". Dell'Utri ha sottolineato il lavoro del vicedirettore generale della Fao Maurizio Martina sulle "esigenze di sviluppo agroindustriale dell'intera regione caraibica" e il ruolo delle organizzazioni italiane della società civile.

Sul piano della sicurezza, l'Italia "ha confermato e rinnovato il proprio sostegno al finanziamento della Gang Suppression Force delle Nazioni Unite, che può svolgere un ruolo fondamentale nel processo di stabilizzazione del Paese, soprattutto in vista delle elezioni". "L'idea di fondo è molto semplice: emergenza, sicurezza e sviluppo devono procedere insieme", ha concluso.