ULTIME NOTIZIE 26 GIUGNO 2026

Venezuela, da Pratica di Mare partito il primo volo con i soccorsi

Roma, 26 giu. (askanews) - Decollato da Pratica di Mare il velivolo dell'Aeronautica militare con a bordo unità di soccorso dei vigili del fuoco e operatori dei Servizi sanitari regionali, per portare aiuto alla popolazione del Venezuela colpita dalle due scosse di terremoto che hanno messo in ginocchio il Paese.

Lo ha comunicato il ministro della Difesa Guido Crosetto che su X ha condiviso un video in cui si mostra la preparazione del volo carico di aiuti e il suo decollo.

"La Difesa italiana, in coordinamento con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @ItalyMFA e Dipartimento #ProtezioneCivile @DPCgov, è vicina alle comunità venezuelane colpite dal sisma. Un impegno concreto che conferma la vocazione dell'Italia all'aiuto, sostegno e protezione nei confronti di chi soffre" ha scritto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi