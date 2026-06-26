Venezuela, da Pratica di Mare partito il primo volo con i soccorsi

Roma, 26 giu. (askanews) - Decollato da Pratica di Mare il velivolo dell'Aeronautica militare con a bordo unità di soccorso dei vigili del fuoco e operatori dei Servizi sanitari regionali, per portare aiuto alla popolazione del Venezuela colpita dalle due scosse di terremoto che hanno messo in ginocchio il Paese.

Lo ha comunicato il ministro della Difesa Guido Crosetto che su X ha condiviso un video in cui si mostra la preparazione del volo carico di aiuti e il suo decollo.

"La Difesa italiana, in coordinamento con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @ItalyMFA e Dipartimento #ProtezioneCivile @DPCgov, è vicina alle comunità venezuelane colpite dal sisma. Un impegno concreto che conferma la vocazione dell'Italia all'aiuto, sostegno e protezione nei confronti di chi soffre" ha scritto.