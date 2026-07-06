Venezuela, Cesvi: "Qui un disastro, preoccupa la situazione sanitaria"

La Guaira, 6 lug. (askanews) - La testimonianza del responsabile programmi internazionali di Cesvi, Marcelo Garcia Dalla Costa, da La Guaira, la zona maggiormente colpita dai due terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno.

"La situazione è disastrosa. Ancora migliaia di persone mancano all'appello, i familiari continuano a cercare sotto le macerie insieme alle squadre di soccorso - racconta - mancano acqua potabile e cibo, ma preoccupa anche la situazione sanitaria. Il terremoto ha distrutto completamente il sistema fognario ed è per questo che stiamo distribuendo non solo beni di prima necessità, anche kit igienico-sanitari e di sensibilizzare sulle pratiche di igiene".

La situazione - spiega l'organizzazione umanitaria che opera in tutto il mondo per supportare le popolazioni più vulnerabili - si aggrava di ora in ora anche perché, oltre alle zone densamente popolate come La Guaira, il sisma ha colpito anche alcune aree rurali, dove l'assistenza umanitaria ancora fatica ad arrivare".

"C'è una fila lunghissima di persone che aspettano di ricevere assistenza umanitaria - prosegue Marcelo Garcia Dalla Costa - ci sono centinaia di edifici collassati, è una situazione disastrosa, poche volte negli ultimi anni abbiamo visto situazioni così drammatiche; il numero di persone colpite dal terremoto è enorme, si parla di 3.000 vittime ma il numero non è ancora chiaro perché molti sono ancora sotto le macerie". "La gente è sotto shock, serve supporto psicologico, persone, soprattutto bambini e anziani sono traumatizzati e sono tra le persone che vogliamo assolutamente supportare in queste prime settimane di risposta all'emergenza" conclude.