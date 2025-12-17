ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Venezuela, Caracas: non ci lasciamo intimidire da Trump

Milano, 17 dic. (askanews) - Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lòpez, ha affermato che il Paese "non si lascia intimidire" dalle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ordinato il blocco delle navi petrolifere sanzionate in arrivo e in partenza dal Paese sudamericano. Il ministro ha descritto le minacce di Trump come "rozze e arroganti", intervenendo a un evento circondato da alti comandanti che hanno ripetutamente giurato fedeltà al presidente Nicolas Maduro.

